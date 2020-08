La madre de una de las jóvenes que falleció en la discoteca Thomas Restobar de Los Olivos narró que su hija decidió acudir al centro de diversión junto a su amiga y le encargó a su pequeño hijo.

En América Noticias, Gregoria Velásquez indicó que se enteró de que su hija Mayurit Salcedo Velásquez (26) era una de las 13 víctimas y afirmó que la joven grabó con su celular lo ocurrido en el lugar.

“Me entero porque me llama por teléfono a las 6 de la mañana su amiga diciendo que mi hija había fallecido. Mi hija ha grabado todo en su celular porque ha estado en la fiesta, han tirado bombas lacrimógena”, señaló.

La madre de la joven señaló que desconocía que su hija había salido a la discoteca en pleno estado de emergencia nacional por el coronavirus (COVID-19) y que al salir le encargó el cuidado de su segundo hijo.

“No joven [no sabía que iba a ir a la discoteca], si saben que estamos en cuarentena, no se puede salir de casa. Su amiga Paola la llamó y salió de la casa […] Me dejó al bebé, se fue y ya no vino”, narró.

Cabe indicar que Gregoria Velásquez llegó hasta la Morgue Central de Lima para iniciar los trámites respectivos y retirar el cuerpo de la occisa. La joven deja dos hijos en la orfandad.

Según la Policía Nacional, 120 personas asistieron a la discoteca ubicada en la cuadra 2 de la avenida El Zinc, en Los Olivos. Doce mujeres y un hombre son las víctimas que murieron asfixiadas en la tragedia.

