La tragedia ocurrida en el Estadio Alejandro Villanueva la tarde del viernes 3 de abril trascendió las fronteras del Perú y fue recogida por medios internacionales. Publicaciones de España, Estados Unidos, Colombia y Ecuador informaron sobre el incidente en sus plataformas digitales.

Marca (España)

El diario Marca es uno de los referentes del periodismo deportivo en España y una de las publicaciones especializadas más leídas en lengua española, con más de ocho décadas de trayectoria informativa. Su cobertura digital tiene alcance en toda América Latina y es seguida habitualmente por aficionados al fútbol en la región.

El medio madrileño cubrió incidente en el marco del clásico del fútbol peruano y apuntó la posibilidad de una avalancha humana como el origen del siniestro.

CNN en Español (Estados Unidos)

CNN es otra cadena de noticias reconocida en el mundo, con sede en Atlanta y cobertura permanente para América Latina a través de su señal en español. La cobertura incluyó imágenes del exterior del recinto y detalló que el hecho ocurrió durante una concentración masiva de hinchas previa al partido.

FutbolRed (Colombia)

FutbolRed es el portal especializado en fútbol con mayor tráfico en Colombia y uno de los referentes digitales del deporte rey en América Latina. Su cobertura abarca ligas locales e internacionales, y su audiencia se extiende a varios países de la región.

El medio colombiano cubrió la noticia con un titular de alto impacto que resumió el episodio en tres datos: un muerto, 60 heridos y caos en el estadio. En su bajada colocó el hecho en el contexto del clásico peruano y subrayó que lo que debía ser una celebración terminó de forma catastrófica para los asistentes.

El Diario (Ecuador)

El Diario es un medio de comunicación ecuatoriano con ediciones en varias ciudades de la costa del país, entre ellas Portoviejo, Manta, Santo Domingo y Guayaquil. Cubre noticias locales, nacionales e internacionales y forma parte de los medios escritos con mayor presencia en la región costera del Ecuador.

El rotativo ecuatoriano publicó la nota dentro de su sección de noticias internacionales y optó por un titular descriptivo que situó el incidente en el Estadio Alejandro Villanueva. Su cobertura destacó el saldo de un fallecido y decenas de heridos como consecuencia del colapso de una estructura durante el evento.

Agencia EFE

La agencia de noticias EFE, con sede en Madrid y presencia en más de 100 países, distribuyó una nota sobre el incidente que fue recogida por múltiples medios de habla hispana en todo el mundo.