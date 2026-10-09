Este viernes, dirigentes de gremios de transporte urbano de Lima y Callao se reunieron con altos mandos de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la sede del Ministerio del Interior, en San Isidro, para coordinar acciones frente a los ataques contra conductores y unidades. Durante el encuentro, Julio Bretoneche, representante de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano, descartó que exista un acuerdo para realizar un paro.

En declaraciones a RPP, Brretoneche negó que exista una convocatoria o consenso para suspender el servicio y pidió evitar anuncios que generen incertidumbre entre los usuarios.

“No hay un paro, te lo puedo ratificar, al momento no hay ninguna convocatoria, no hay ningún consenso, ninguna idea al respecto”, declaró.

El dirigente también señaló que los transportistas mantienen reuniones y mesas de trabajo con las autoridades para atender sus demandas. También destacó una mayor disposición del Gobierno para abordar los problemas del sector.

En el encuentro estuvieron el general PNP Ricardo Espinoza, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), y el general PNP José Zavala, director nacional de Investigación Criminal de la Policía Nacional.