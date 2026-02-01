La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga una denuncia presentada por un grupo de transportistas que cubren la ruta hacia el distrito de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao, tras recibir amenazas extorsivas.

Según la denuncia, un chofer fue intimidado con una nota extorsiva mientras se desplazaba por la avenida Néstor Gambetta, a la altura del óvalo Cantolao. En el mensaje, los autores se identifican como presuntos integrantes de una banda criminal denominada Los Chuquis y aseguran que se trata de una advertencia dirigida a los transportistas de la zona.

Exigen pago de cupos a cinco empresas

De acuerdo con información policial, la nota exige el pago de cupos y advierte que, de no cumplirse con el abono, se atentaría contra la vida de los conductores. Además, los extorsionadores consignaron un número telefónico para establecer contacto y señalaron que “la próxima vez no habrá aviso previo”.

En el mensaje se mencionan específicamente a cinco empresas de transporte como destinatarias de las amenazas: Aries, Acorsa, Midivisa, Vencasa y Lima Express.

Investigación en curso

La PNP informó que continúa con las diligencias para identificar a los responsables y determinar el alcance de la denuncia, así como para establecer si existen otros hechos similares vinculados a la misma modalidad delictiva en la zona.