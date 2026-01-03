Uno de los proyectos más esperado por los usuarios del transporte de la capital está cada vez más cerca de hacerse realidad a pesar de su inicial estancamiento.

El Tren Lima-Chosica iniciará sus operaciones con pasajeros durante el primer semestre del presente año, anunció en la víspera el alcalde capitalino, Renzo Reggiardo.

La autoridad edil confirmó que actualmente se realizan marchas en vacío para verificar la operatividad de la vía y la seguridad del tren.

Además, afirmó que la primera fase del servicio ferroviario atenderá a los usuarios a través de un paradero en Chosica y otro en el Cercado.

Según lo informado, el plan contempla una expansión posterior que incluirá la habilitación progresiva de 14 paradas adicionales, en puntos clave de la ruta.

Además, en una etapa final, el proyecto considera la implementación de un segundo riel para optimizar el flujo del tren, confirmó la Municipalidad de Lima.

En tanto, la autoridad añadió que se deben realizar mejoras fundamentales para mitigar riesgos en zonas con alta presencia de peatones y vehículos que cruzan la vía.

En este marco, Reggiardo destacó la implementación de vallas de seguridad y plumas en los cruces viales es una prioridad para evitar accidentes de tránsito.

La implementación del Tren Lima-Chosica será posible luego de que la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones firmaran un convenio marco para agilizar el enorme proyecto vial.

Acuerdo

El documento en cuestión facilita el traspaso de las locomotoras y los coches galería al MTC.

Como se recuerda, la maquinaria rodante había sido entregada a la Municipalidad de Lima como donación.

Además, el acuerdo establece que el servicio será gestionado por el Estado, la Autoridad de Transporte Urbano fijará las tarifas y Proinversión .

Durante la firma del acuerdo, realizada el pasado 29 de diciembre, el alcalde de Lima había mencionado que todos los involucrados “apuntaban al mismo objetivo de tener el servicio en funcionamiento a la brevedad”.

Por su parte, Proinversión informó que asumirá la conducción técnica para adecuar el Tren Lima Este al transporte de pasajeros y que cuando esté operando, beneficiará a 200 mil pasajeros al día.