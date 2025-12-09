Tres hermanas fallecieron de manera instantánea la noche del lunes 8 de diciembre tras un violento choque por embiste en el tramo Pativilca–Paramonga de la Panamericana Norte, a la altura del km 203, en la provincia de Barranca, región Lima.

El accidente ocurrió alrededor de las 20:00 horas cuando una camioneta Hyundai Creta de placa ASG-434, que se desplazaba de norte a sur, colisionó con un automóvil Chevrolet Cruze de placa F3G-444. Tras el impacto, ambos vehículos quedaron atravesados en la vía.

Tres hermanas fallecidas y conductor herido

Las víctimas fueron identificadas como:

Carmen Luz Ferrer Salaverry (70)

Alicia Ferrer Salaverry (56)

Gladys Elena Ferrer Salaverry (58)

Ellas viajaban en la camioneta conducida por Mario Estuardo Ferrer (68), quien sería hermano de las fallecidas. El conductor resultó con contusiones leves y fue intervenido para las diligencias correspondientes.

Durante la madrugada del martes 9 de diciembre, los cuerpos fueron internados en la morgue del hospital de Barranca.

Heridos del segundo vehículo permanecen hospitalizados

En el hospital de Barranca permanecen internados tres ocupantes del automóvil involucrado, quienes presentan contusiones y fracturas producto del violento choque registrado durante el feriado largo.

Zona con escasa iluminación y antecedentes de accidentes

Transportistas y pobladores señalaron que el cruce donde ocurrió el siniestro, conocido como Vista Alegre, jurisdicción de Pativilca que funciona como una de las entradas a la ciudad, pero cuenta con escasa iluminación y señalización. Aseguran que en lo que va del año se han registrado varios accidentes fatales, por lo que demandan una acción inmediata de las autoridades locales y regionales para mejorar la seguridad vial en este tramo del Norte Chico.