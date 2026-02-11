De ripley. Las cámaras de videovigilancia del distrito de Miraflores detectaron la circulación de triciclos motorizados que ofrecían el traslado informal de personas hacia la zona de playas, una práctica considerada de alto riesgo por las autoridades municipales.

La alerta se originó el pasado 28 de enero, luego de que vecinos reportaran en redes sociales la presencia de estos vehículos, información que fue puesta en conocimiento del municipio. Un día después, el sistema de inteligencia artificial de la comuna identificó uno de los triciclos en circulación y activó la intervención del Serenazgo.

El vehículo fue retenido en el lugar hasta la llegada de la Policía de Tránsito, que procedió a la identificación del conductor con el apoyo del personal de la comisaría correspondiente. Durante la inspección se constató que el triciclo no reunía las condiciones mínimas para el transporte de pasajeros.

PELIGROSO

El gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, Renzo Vallejo, informó que el vehículo estaba diseñado para trasladar un máximo de 120 kilos de carga, pero al momento de la intervención llevaba más de 350 kilos. Además, carecía de SOAT y de condiciones técnicas adecuadas, lo que incrementaba el riesgo de accidentes, especialmente en vías de pendiente pronunciada como la bajada Armendáriz.

En otra intervención, las autoridades detectaron que uno de estos triciclos transportaba a siete personas, entre ellas cuatro menores de edad, lo que agravó la situación por el evidente peligro al que eran expuestos los pasajeros.

La municipalidad señaló que, a través de acciones de fiscalización y convenios vigentes, se aplicarán sanciones a los paraderos informales y a las conductas que pongan en riesgo la integridad de las personas, con el objetivo de impedir que este tipo de transporte informal se establezca en el distrito.