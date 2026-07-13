El trompetista Jaime Eduardo Neciosup, integrante de Las Estrellas de la Cumbia, será sometido a una intervención quirúrgica luego de resultar herido durante el ataque armado contra el bus de la agrupación. El músico sufrió lesiones en tres dedos de una mano, por lo que los especialistas evaluarán su recuperación tras el procedimiento.

El atentado ocurrió durante el fin de semana cuando los integrantes de la orquesta se trasladaban en su vehículo. Producto del ataque, tres personas resultaron heridas, entre ellas el conductor, el copiloto y Neciosup.

La coordinadora de imagen de la agrupación, quien solicitó mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad, informó que el trompetista fue el más afectado dentro del grupo. En declaraciones a RPP, también precisó que los otros dos heridos fueron atendidos y se encuentran fuera de peligro.

“El que ha llevado la peor parte es el trompetista. Los dos choferes fueron atendidos de manera inmediata porque no fue de gravedad, pero el trompetista sí sufrió la lesión de tres dedos. Hoy entra a operación para que le puedan poner pernos. En el transcurso del día vamos a saber más de su situación”, indicó.

El ataque se produjo cuando el bus de Las Estrellas de la Cumbia estaba por detenerse para que sus integrantes pudieran desayunar. Los disparos alcanzaron a tres personas que se encontraban dentro de la unidad.

Integrantes recibieron amenazas después del atentado

La representante de la orquesta también reveló que algunos miembros comenzaron a recibir mensajes intimidatorios luego del ataque. Según explicó, antes del atentado no habían recibido comunicaciones de este tipo ni solicitudes de dinero.

Los mensajes enviados a algunos integrantes buscaban que abandonen el proyecto musical. Hasta el momento, tres miembros de la agrupación y el animador habrían recibido estas advertencias.

“Antes del ataque no hemos recibido ningún mensaje extorsivo. Posteriormente sí. Con quienes se han prendido es con los integrantes del grupo. Algunas de las chicas, no todas, han recibido mensajes incitándolas a que renuncien, no pidiéndoles dinero, sino diciéndoles que se retiren porque, si no, van a vivir la pesadilla de sus vidas”, afirmó.

Agrupación descarta extorsión como principal hipótesis

La representante indicó que, por ahora, la agrupación no considera que el ataque esté relacionado con un caso de extorsión, debido a que no recibieron amenazas económicas antes del atentado. En cambio, mencionó que una de las posibilidades que evalúan es una disputa dentro del ámbito musical.

“En su momento sí sufrimos extorsiones, pero esta vez no hemos recibido ningún tipo de mensaje extorsivo antes del ataque. Al parecer esto ya es por un tema de rivalidad entre grupos. Recientemente tenemos nuevos jales. Creo que las investigaciones determinarán a los responsables, pero está más que comprobado que no es un ataque extorsivo”, sostuvo.

Pese al ataque, Las Estrellas de la Cumbia confirmó que continuará con sus actividades debido a los compromisos asumidos con promotores y organizadores de eventos. La agrupación informó que viene coordinando medidas de seguridad junto a la Policía Nacional y que contrató personal privado para reforzar la protección de sus integrantes.

La representante del grupo señaló que las autoridades deben continuar con las investigaciones para identificar a los responsables del atentado.