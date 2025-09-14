Tras varios días de tensión, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) retomará sus actividades académicas y administrativas luego de que se alcanzara un acuerdo entre autoridades y estudiantes que puso fin a la toma de la Ciudad Universitaria.

La mesa de diálogo fue liderada por la rectora Jeri Ramón Ruffner, con la participación de decanos, consejeros universitarios y la Comisión Transitoria de la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM). La Defensoría del Pueblo, representada por el Dr. Fernando Lozada Melgar, actuó como mediadora durante la jornada.

Una vez concluido el diálogo, la rectora y José Castillo, representante de la FUSM, se reunieron en la puerta N.º 1 del campus para formalizar la entrega de las instalaciones. Posteriormente, Ramón recorrió la universidad junto a representantes estudiantiles y funcionarios de la Defensoría.

En su intervención, la rectora destacó el tono alturado del diálogo y subrayó que el principal logro es garantizar la continuidad académica sin más interrupciones. “Se ha alcanzado un acuerdo que beneficia a toda la comunidad sanmarquina”, señaló.

Acuerdos alcanzados

En esta segunda jornada de conversaciones se aprobaron medidas orientadas al bienestar estudiantil:

Eliminación del pago por matrícula para estudiantes de segunda carrera.

para estudiantes de segunda carrera. Incremento en las raciones de alimentos del comedor universitario.

del comedor universitario. Ampliación del horario de atención en los servicios de alimentación.

en los servicios de alimentación. Compromiso de implementar otras mejoras que favorezcan directamente a los alumnos.

Con este pacto, la Decana de América busca recuperar la normalidad y continuar con el calendario académico, tras una protesta que evidenció demandas urgentes de la comunidad estudiantil.