Este lunes, estudiantes y representantes estudiantiles de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos acusaron directamente a la agrupación política “Hagamos” como responsable del polémico show de connotación sexual realizado durante una verbena en la ciudad universitaria. El evento, que incluyó la participación de strippers, desató críticas generalizadas y cuestionamientos por la vulneración de las normas internas de la Decana de América.

“‘Hagamos’ es una organización política que opera dentro de San Marcos y que tiene la finalidad de copar los espacios de cogobierno; es decir, la agrupación política tiene dos representantes en el Consejo Universitario”, afirmó José Castillo Silva, presidente de la Federación Universitaria de San Marcos, en diálogo con Exitosa.

El líder estudiantil, explicó que no se trata de un hecho aislado, sino de un comportamiento reiterado de la agrupación. Según indicó, además de su presencia en órganos de cogobierno, “Hagamos” impulsa actividades dirigidas a captar más estudiantes para consolidar su influencia política dentro de la universidad.

“Y a parte se dedica a realizar este tipo de actividades, la finalidad es tratar de captar estudiantes para unirse a su organización y poder ser representantes en instancias de cogobiernos”, añadió el dirigente académico.

Señala responsabilidad compartida

El presidente de la Federación Universitaria señaló que la realización de eventos dentro del campus debe contar con autorización de la Dirección General de Administración (DGA) de la UNMSM. En el caso del show de connotación sexual, apuntó a una responsabilidad compartida entre integrantes de “Hagamos” y el personal de seguridad que permitió el ingreso de personas ajenas a la comunidad universitaria.

Castillo Silva cuestionó que se hayan vulnerado los filtros de acceso a la ciudad universitaria para permitir la entrada de los strippers, pese a las normas internas que regulan el tipo de actividades que pueden realizarse dentro del campus.

Denuncia reincidencia

El dirigente estudiantil también advirtió que este tipo de espectáculos no sería un hecho aislado. Denunció que existen prácticas recurrentes vinculadas a verbenas, conciertos y otras actividades, en las que incluso se regalan entradas para eventos en el estadio universitario como parte de la estrategia de captación de simpatizantes.

En ese contexto, mencionó que “Hagamos” no sería la única agrupación con presencia e influencia interna. Según su testimonio, hay otros movimientos políticos estudiantiles enquistados en San Marcos, como “Somos San Marcos”, que también tendrían prácticas similares de proselitismo y control de espacios.