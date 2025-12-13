La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) emitió un comunicado oficial tras el escándalo desatado por una verbena que contó con la presencia de strippers. La celebración fue realizada en la explanada del campus y frente al Rectorado. Tras el incidente, la institución anunció la suspensión de todas las actividades no académicas dentro de la Ciudad Universitaria.

El pronunciamiento señala que los hechos registrados “afectaron el decoro institucional” y que se iniciarán acciones para sancionar a los responsables.

Denuncias de gremios estudiantiles

Por su parte, la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) y el Centro Federado de la Facultad de Ciencias Sociales denunciaron que, durante la verbena, hombres y mujeres semidesnudos realizaron bailes de connotación sexual frente a estudiantes congregados en la explanada de la institución. Según los gremios, en el lugar había presencia de personal de la Oficina de Seguridad de la universidad mientras se desarrollaba el espectáculo.

Un representante de la FUSM señaló que todas las verbenas que se realizan en San Marcos son autorizadas por el Rectorado, por lo que consideró “probable” que las autoridades universitarias supieran lo que estaba ocurriendo. En esa línea, cuestionó que, pese al despliegue habitual de vigilancia, incluyendo el uso de drones en otras actividades estudiantiles, en esta ocasión no se hubiera frenado el show, sino que la seguridad habría operado “prácticamente como resguardo” del evento.

“Normalmente la seguridad lo que hace es desplegar drones en la universidad, y me parece extraño que, en este espacio, no se haya detectado [con] toda esta vigilancia que, en otras actividades, sí se hace, [como] actividades estudiantiles y gremiales” comentó el agremiado para RPP.

Verbenas serían frecuentes en el campus

De acuerdo con los gremios, la actividad fue convocada por la agrupación política universitaria ‘Hagamos’, con presencia en el Consejo Universitario y la Asamblea Universitaria, como parte de la celebración por el 60° aniversario de la Facultad de Ingeniería Industrial. A través de sus redes sociales, la organización habría invitado a los estudiantes de pregrado, posgrado, egresados y otros miembros de la comunidad a una “mega verbena especial” en la plaza Fray Tomás de San Martín, frente a Rectorado.

El representante estudiantil sostuvo que resulta contradictorio que se permita el ingreso de puestos para vender alcohol y otros productos supuestamente prohibidos, mientras que a actividades culturales, conversatorios o chocolatadas organizadas por gremios estudiantiles se les suelen imponer restricciones.



