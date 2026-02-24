La concesionaria Línea 1 del Metro de Lima emitió un comunicado oficial este martes informando el cierre temporal de tres estaciones clave en su recorrido habitual. La medida responde al ingreso indebido de una persona a la vía férrea, generando interrupción del servicio regular.

Las estaciones afectadas corresponden a Miguel Grau, El Ángel y Presbítero Maestro, ubicadas en la zona céntrica de la capital. Durante el periodo de cierre, los trenes operan divididos en dos tramos independientes para garantizar la seguridad operativa.

El primer tramo abarcaría desde la estación terminal de Villa El Salvador hasta Gamarra de manera continua en ambos sentidos. El segundo recorrido se ejecuta desde Bayóvar hasta la estación Caja de Agua, dejando sin servicio el sector intermedio crítico.

La empresa anunció que cualquier afectación sufrida por los usuarios durante esta contingencia será debidamente compensada. Los reembolsos y ajustes se gestionarán conforme a los procedimientos establecidos en los canales oficiales de atención al cliente.

Se solicita a todos los pasajeros seguir de manera estricta las indicaciones del personal uniformado presente en cada estación operativa. La colaboración ciudadana resulta fundamental para minimizar mayores demoras durante esta jornada laboral de alta demanda.

El incidente ocurre en horario punta cuando el sistema transporta el mayor volumen diario de trabajadores y estudiantes hacia sus destinos laborales y educativos respectivos. La concesionaria mantiene protocolos de emergencia activados hasta resolver completamente la situación en las vías.