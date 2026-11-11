Usuarios del Metropolitano reportaron demoras en el servicio debido a la congestión vehicular ocasionada por el cierre de varias vías en el Centro de Lima.

Mediante videos difundidos en redes sociales, los usuarios reportaron que permanecían varados en los tramos subterráneos del servicio, en dirección a la salida de la avenida Alfonso Ugarte.

Según RPP, algunos pasajeros señalaron que las altas temperaturas y los motores encendidos de los buses dificultaban la respiración dentro de las unidades. Ante esta situación y la demora en el servicio, varios usuarios optaron por bajar de los vehículos y continuar su recorrido a pie.

A través de pronunciamiento, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que, por disposición de la Policía Nacional del Perú (PNP), se ordenó el recorte temporal de los servicios regulares y expresos del Metropolitano que circulan por las avenidas Alfonso Ugarte, Tacna y Emancipación. Asimismo, anunció que las estaciones ubicadas en el Cercado de Lima permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

Ante esta medida, la ATU precisó que, desde el sur, únicamente funcionarán la ruta C y el Expreso 1, que cubrirán el trayecto desde el terminal Matellini hasta la estación Central. En tanto, desde el norte, circularán las rutas A y B: la primera conectará el terminal Naranjal con la estación Caquetá, mientras que la segunda partirá desde Chimpu Ocllo y llegará al mismo punto.

“Recomendamos a los usuarios utilizar rutas y vías alternas, tomar las previsiones necesarias y mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales. Agradecemos su comprensión mientras se restablece progresivamente el servicio habitual del Metropolitano”, indicó la ATU.

#ATUInforma | Por indicación de la PNP, se ha dispuesto el recorte temporal de los servicios regulares y expresos del Metropolitano que circulan por las avenidas Alfonso Ugarte, Tacna y Emancipación. Las estaciones ubicadas en el Cercado de Lima permanecen cerradas temporalmente. https://t.co/jACYpAjmtU — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) November 11, 2026