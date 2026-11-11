El Ministerio del Interior (Mininter) anunció que contará con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos para acceder a una herramienta tecnológica de Meta que permitirá reforzar las investigaciones policiales contra la criminalidad, especialmente las extorsiones que se cometen a través de plataformas digitales.

El ministro del Interior, César Astudillo, informó que el recurso podría llegar al Perú en aproximadamente un mes y expresó su expectativa de que esté disponible antes de finalizar el año. “La Embajada de Estados Unidos nos va a traer Meta, ya nos dijeron que en un mes va a estar acá”, declaró.

El titular del sector explicó que esta tecnología facilitará el trabajo de las unidades policiales encargadas de analizar comunicaciones, identificar patrones y recopilar información para las investigaciones. Asimismo, mencionó que uno de los principales problemas es el uso de WhatsApp para amenazar a las víctimas y exigirles pagos extorsivos.

Astudillo también cuestionó la falta de sanciones contra los operadores vinculados a la comercialización de líneas telefónicas y chips, que pueden ser utilizados para cometer estos delitos.

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NORMATIVA

El Gobierno peruano anunció nuevas disposiciones para combatir la extorsión y sancionar a quienes colaboren con las organizaciones criminales mediante el uso de cuentas bancarias o billeteras digitales. El ministro del Interior, César Astudillo, advirtió que las personas que faciliten estos servicios financieros para recibir o transferir dinero procedente de extorsiones podrán enfrentar las mismas penas establecidas para los autores del delito. La medida forma parte del Decreto Legislativo N.° 1744.