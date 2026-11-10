Tres personas resultaron heridas luego de que una furgoneta chocara contra la estructura inferior del puente ubicado en el cruce de las avenidas La Marina y Brasil, en el límite de Jesús María, Pueblo Libre y Magdalena.

El conductor y sus dos acompañantes fueron auxiliados por personal de la Municipalidad de Pueblo Libre y agentes de la Comisaría de Jesús María.

Tras la intervención, los tres ocupantes fueron evacuados de emergencia a la clínica San Judas Tadeo para recibir atención médica.

La colisión ocasionó daños en la parte frontal de la furgoneta, principalmente en la zona del parabrisas. También afectó el pórtico protector metálico del paso a desnivel. La unidad transportaba máquinas expendedoras que contenían bebidas y alimentos, pertenecientes a una empresa de reparto.

El aviso instalado en la estructura indica que los vehículos no deben superar los 2,30 metros de altura, límite que la furgoneta no habría respetado.

Este tipo de accidentes ya se ha registrado anteriormente en la misma infraestructura vial, donde furgonetas y camiones han impactado contra la parte inferior del paso a desnivel.