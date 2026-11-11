Un cargamento de 620 kilos de clorhidrato de cocaína, valorizado en aproximadamente US$ 18,6 millones, fue incautado en un inmueble de Villa El Salvador.

El operativo permitió desarticular a la organización criminal “Los Caleteros de Villa” y detener a tres personas, informó el ministro del Interior, César Astudillo.

La intervención estuvo a cargo de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional y la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin).

Según explicó el titular del sector, las investigaciones permitieron seguir el recorrido de la droga desde el Huallaga hasta Lima Metropolitana mediante labores de inteligencia y seguimiento a los vehículos utilizados para su traslado.

🚨 ¡MÁS DE 600 KILOS DE DROGA INCAUTADOS EN VILLA EL SALVADOR! 👮‍♂️ Un trabajo conjunto de la Dirección Antidrogas (Dirandro) y la Dirección General de Inteligencia (Digimin) permitió incautar 620 kilos de droga, valorizados en aproximadamente 18 millones 600 mil dólares, durante una intervención a un inmueble vinculado a la presunta organización criminal “Los Caleteros de Villa”. La operación dejó tres detenidos y permitió incautar cinco vehículos, tres armas de fuego y un teléfono satelital, debilitando las operaciones del narcotráfico. 🇵🇪 El ministro del Interior, César Astudillo, junto al comandante general de la PNP, Fredy López, encabeza la presentación de los resultados de este importante golpe al crimen organizado. #PerúResponde — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) November 10, 2026

El operativo se realizó en un inmueble de la avenida Industrial, donde los agentes encontraron dos ambientes destinados al almacenamiento de droga. En uno hallaron 156 paquetes tipo ladrillo y, en el otro, 11 bolsas de rafia de diferentes colores que contenían otros 400 paquetes. Astudillo precisó que el lugar no funcionaba como laboratorio clandestino, sino como centro de acopio.

Durante el registro también se incautaron tres armas de fuego, entre ellas pistolas con sus respectivas cacerinas, una abastecida con dos municiones, además de un silenciador.