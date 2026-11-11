Un cargamento de 620 kilos de clorhidrato de cocaína, valorizado en aproximadamente US$ 18,6 millones, fue incautado en un inmueble de Villa El Salvador.
El operativo permitió desarticular a la organización criminal “Los Caleteros de Villa” y detener a tres personas, informó el ministro del Interior, César Astudillo.
La intervención estuvo a cargo de la Dirección Antidrogas (Dirandro) de la Policía Nacional y la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin).
Según explicó el titular del sector, las investigaciones permitieron seguir el recorrido de la droga desde el Huallaga hasta Lima Metropolitana mediante labores de inteligencia y seguimiento a los vehículos utilizados para su traslado.
El operativo se realizó en un inmueble de la avenida Industrial, donde los agentes encontraron dos ambientes destinados al almacenamiento de droga. En uno hallaron 156 paquetes tipo ladrillo y, en el otro, 11 bolsas de rafia de diferentes colores que contenían otros 400 paquetes. Astudillo precisó que el lugar no funcionaba como laboratorio clandestino, sino como centro de acopio.
Durante el registro también se incautaron tres armas de fuego, entre ellas pistolas con sus respectivas cacerinas, una abastecida con dos municiones, además de un silenciador.
Te puede interesar
- Roberto Burneo defiende decisión del JNE que impide la reelección encubierta de alcaldes
- Cámara de Diputados: Oficializa agenda para el periodo legislativo 2026-2027
- Luis Galarreta negó que el viaje de Keiko Fujimori sea un desaire a la visita del papa León XIV
- Elmer Cuba: El 40% de la inversión del Estado está en abandono
- Juntos por el Perú: Remezón por polémica contratación de familiares de agentes del INPE en el Congreso
- Keiko no estaría en la despedida del papa León XIV
- EE.UU. evalúa invertir en cuatro proyectos y enviará buque hospital