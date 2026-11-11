Un nuevo ataque contra el sector transporte se registró en Carabayllo. El conductor de una cúster de la empresa Etcipsa, fue asesinado a balazos mientras circulaba con pasajeros a bordo, luego de ser interceptado por sujetos armados que se desplazaban en un automóvil negro.

Según los testimonios recogidos por RPP, el atentado ocurrió a la altura del paradero Vega, en la carretera hacia Canta. Durante el ataque, el chofer recibió varios disparos y perdió el control del vehículo, mientras los pasajeros se lanzaron al suelo para protegerse.

Tras resultar gravemente herido, el transportista fue trasladado en la misma cúster al Hospital Nacional Sergio E. Bernales. Sin embargo, el personal médico certificó que falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Una trabajadora de la empresa señaló: “Acá lo remataron, cuando estaban los militares ahí sentados. No hicieron nada. Se corrieron para dentro y no hicieron nada. Esperaron que se fuera el auto (de los sicarios) y recién actúan”.

Por su parte, las investigaciones apuntan a un posible caso de cobro de cupos contra transportistas, aunque el móvil del crimen deberá ser esclarecido por las autoridades.