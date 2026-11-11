La Policía Nacional del Perú (PNP) incautó más de 600 kilos de clorhidrato de cocaína, valorizados en aproximadamente 20 millones de dólares, durante un operativo realizado en un centro de acopio ubicado en el distrito limeño de Villa El Salvador.

La intervención permitió desarticular la presunta organización criminal denominada “Los Caleteros de Villa”.

El operativo estuvo a cargo de la Dirección Antidrogas (Dirandro), en coordinación con la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), en el marco del Comando Unificado. Las acciones policiales fueron resultado de un trabajo de inteligencia y seguimiento que permitió rastrear el traslado de la droga desde la zona del Huallaga hasta Lima.

Durante la intervención de un inmueble, los agentes detuvieron a tres personas e incautaron 556 paquetes de droga tipo ladrillo, además de cinco vehículos, tres armas de fuego, un silenciador y seis teléfonos celulares . También se decomisó un teléfono satelital y otros equipos de comunicación.

Asimismo, la Policía identificó a otras dos personas que estarían presuntamente vinculadas con esta organización criminal. Las investigaciones continuarán para determinar las responsabilidades de los intervenidos y establecer la participación de los demás implicados en el traslado y almacenamiento de la droga.

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