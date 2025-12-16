El Ministerio de Salud continúa con la aplicación gratuita de la vacuna contra la influenza estacional en Lima Metropolitana y el Callao, como parte de sus acciones para prevenir cuadros respiratorios y reducir complicaciones en la población más vulnerable.

La entidad precisó que la atención se realiza de manera permanente en centros de salud del primer nivel, distribuidos en distintos distritos.

Los horarios dependen de cada establecimiento, por lo que se recomienda a la ciudadanía acudir al punto más cercano dentro del rango establecido.

Centros de vacunación contra la influenza, según zonas: