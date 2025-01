Salen a la luz más detalles del asesinato de Leyla Cristóbal, luego de que encontraran sus restos en El Agustino. La joven profesora habría sido asesinada por su pareja, Roberto Palomino.

Cristóbal fue reportaba como desaparecida por sus familiares en Año Nuevo y las últimas imágenes que se tienen de ella, se visualiza que peleaba con Palomino.

El sujeto fue detenido por las autoridades policiales y poco después se quitó la vida dentro de la comisaría de San Cayetano.

La primera vez que ingresó la policía a la casa de Roberto Palomino, no encontraron ningún indicio de la presencia de la profesora.

No obstante, el último miércoles, personal de la Fiscalía y de la Municipalidad de El Agustino, volvieron a acudir y encontraron los restos de Leyla Cristóbal a 57 centímetros de profundidad, en una de las habitaciones. El lugar donde estaba enterrado el cuerpo de la joven, había sido tapada con una alfombra y muebles.

Según las primeras informaciones del caso, Leyla Cristóbal había sido asfixiada, pero aún se esperan los resultados de la necropsia.

Por otro lado, una vecina declaró Paranamericana Televisión y reveló que una semana antes de la desaparición de Leyla Cristóbal, Roberto Palomino, habría intentado matar a su expareja.

“ Antes que desaparezca y que el chico fallezca, la había ahorcado dicen, con una almohada le había tapado la cara ”, sostuvo la mujer.

“ El chico vivía solo, con la hermana, la hermana vivía de este lado, pero no era tranquilo, dicen que era bien agresivo, eso sí, por eso la chica se separó. A mí me contó, me dijo que el chico y la chica eran agresivos. ‘Él me engañó con la chica’, eso me dijo la exmujer del chico ”, añadió.