Vecinos expulsan a Sigrid Bazán de local municipal.

Vecinos de Comas abuchearon a la legisladores Sigrid Bazán que llegó a la municipalidad acompañada de un grupo de ambulantes que se resiste a desalojar estratégicas calles del distrito del cono norte. Resignada, la congresista se vio obligada a retirarse del lugar.

De acuerdo a los vecinos, estos comerciantes informales ensuciaban la vía pública y por años lotizaron las veredas, generando caos y desorden público.

“Tú no me representantes, fuera de Comas, no queremos terroristas, tú no eres del pueblo, lárgate de Comas, sinvergüenza, comechada, tú vives del pueblo”, dijo una indignada vecina.

Bazán, quien se encontraba reunida con el gerente municipal de Desarrollo Económico, Lucio Sosa, se retiró resguardada por miembros del Grupo de Intervención Rápida (GIR).

En otro momento, la legisladora dijo que su labor consiste en entender por qué el alcalde dicta una disposición que no tiene que ser política, sino técnica.

Informó que dejó sentada una queja en el libro de reclamaciones de la municipalidad porque se sintió hostigada por dos trabajadores del área de imagen