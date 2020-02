Lauri Lucemili Granados Gutiérrez, la joven venezolana acusada por su pareja de haberle robado los objetos de la casa donde vivían juntos valorizados en 15 mil soles, salió en televisión nacional a defenderse de la denuncia realizada por su novio peruano asegurando que él le dijo que todo era suyo.

“Nosotros tenemos un año y cinco meses de relación. Él me denuncia por haberle quitado las cosas y no es verdad. Él me dijo que venda mis cosas cuando me pidió que viva con él, pero le dije que cuando yo me vaya de su casa iba a llevarme las cosas que vendí por él. Él me dijo ‘tranquila, todo es tuyo’”, sostuvo la joven en un enlace telefónico con el programa de Lady Guillén.

Asimismo, Lauri Granados contó que su pareja Edwin Pichigua Guzmán es un hombre violento y lo acusó de haberla agredido en dos oportunidades. “Me ha pegado dos veces. Tiene 18 antecedentes penales. Es agresivo, por eso me alejé de él", aseguró la venezolana.

Sin embargo, el joven peruano continuó alegando que él la ha ayudado bastante y que hasta su familia sabe de toda la ayuda que le hado.

“Estas cosas que te hemos dado es para que tú te puedas apoyar en el cuarto, pero tampoco te puedes ir así de la nada. Su error de ella fue llevarse todas mis cosas, yo cuando llegué con mi primo el departamento estaba todo vacío”, sostuvo Edwin Pichigua en enlace con ‘Tengo algo que decirte’.

Peruano acusa a su pareja venezolana de robarle sus cosas. (Video: Latina)