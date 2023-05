El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) y la Policía Nacional del Perú (PNP) dieron a conocer los peligros de comprar chips de celulares en la vía pública.

Además, instaron a la ciudadanía acudir a canales autorizados para realizar una contratación segura e informada del servicio que adquieras. Pues comprar en la calle implica el riesgo del mal uso de tus datos personales.

Cinco peligros asociados a la venta de chips callejeros

Uso indebido de tu huella digital.

Suplantación de tu identidad.

Contratar líneas a tu nombre o portarlas a otra empresa sin que lo sepas.

Ingresos no autorizados a tus cuentas bancarias y retiros de dinero.

Tus datos personales podrían caer en manos de estafadores y extorsionadores.

😲 Al contratar un servicio móvil en la calle y entregarle tu huella digital a un desconocido, le abres la puerta a tu información más personal, quedando expuesto a muchos riesgos. 🚨 ¡Proteger tus datos! 🔐 #BastaYaDeChipsCallejeros

➡️ https://t.co/RIiSNZfPLO pic.twitter.com/BmGmP1ovJr — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) May 24, 2023

No des tu huella dactilar a desconocidos

De acuerdo a Osiptel, entregar tu huella es como entregar tu DNI. Además, que los malhechores pueden sacar 20 líneas telefónicas a tu nombre sin que lo sepas.

De igual modo, la entidad recordó que la venta ambulatoria de chips está prohibida ya que genera muchos riesgos a los usuarios al exponer datos personales por el uso del huellero biométrico.

Pues cuando la persona realiza la compra del chip, el vendedor activa la línea y el comprador se va.

Sin embargo, el vendedor puede haber activado otras líneas con la misma huella digital, las mismas que podría vender a personas que no desean ser identificadas para realizar extorsiones, contrataciones fraudulentas, trámites no consentidos, compras no consentidos de equipos de alta gama, entre otros.