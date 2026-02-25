La violencia e inseguridad ciudadana sigue golpeando al transporte. Un colectivero fue asesinado a balazos este miércoles 25 en el paradero Hogar, ubicado en la Panamericana Norte, en el distrito de Ventanilla.

El ataque se produjo cuando la unidad esperaba pasajeros y desató el pánico entre transeúntes y usuarios del servicio de transporte.

Efectivos de la Policía Nacional y representantes del llegaron al lugar. Los peritos de criminalística recogieron evidencias, mientras el Ministerio Público supervisó el procedimiento . La víctima fue identificada como Cristopher López Pariona, cuyo cuerpo fue reconocido por sus familiares horas más tarde.

El crimen ocurrió a pocos metros de una caseta de serenazgo y cerca de un colegio, lo que ha generado preocupación entre vecinos y padres de familia.

Vecinos indicaron que el paradero concentra siempre gran cantidad de vehículos que cubren rutas hacia Plaza Norte y Acho.

De acuerdo a la primeras investigaciones, el móvil estaría vinculado a un presunto caso de cobro de extorsiones en el sector transporte.

En las últimas semanas, trabajadores del rubro denunciaron amenazas de organizaciones delictivas que exigen pagos de cupos para permitir la circulación en determinadas zonas.

Las autoridades continúan las investigaciones para identificar a los responsables, mientras los familiares exigen justicia.