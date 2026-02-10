Un hombre fue asesinado a balazos dentro de su vehículo en el asentamiento humano Oasis, zona de Pachacútec, distrito de Ventanilla, en el Callao. La víctima fue identificada como Edison Pérez Vázquez.

Según información preliminar, el conductor fue interceptado por sujetos armados que le dispararon a sangre fría y luego huyeron con rumbo desconocido. Pérez Vázquez presenta impactos de bala a la altura del rostro, por lo que su muerte habría sido instantánea.

Dentro del coche se encontró un chaleco policial y un arma de fuego, por lo que se presume que la víctima era un agente de la PNP, aunque esto aún no ha sido corroborado oficialmente.

Agentes de la Comisaría PNP Pachacútec se aproximaron inmediatamente al lugar y acordonaron la escena del crimen, mientras que los peritos de criminalística se dedicaban a recabar pruebas. El cuerpo será trasladado a la Morgue Central del Callao para continuar con el proceso investigatorio.

Zona sin cámaras de seguridad

Los vecinos se mostraron consternados por lo ocurrido, señalando que este no sería el primer asesinato registrado en la zona de Oasis. Lamentablemente, en las inmediaciones no hay cámaras de seguridad que podrían haber captado a los responsables.

Este crimen se suma a la ola de inseguridad que golpea Lima y Callao. En las últimas horas, un hombre fue asesinado dentro de un local de comida rápida en San Martín de Porres, al norte de la capital.