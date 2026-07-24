Un trabajador del sector automotriz perdió la vida tras ser atacado a balazos en los exteriores de una llantería ubicada en el distrito limeño de Villa El Salvador. Según el reporte de RPP, la víctima de 60 años fue identificada como Fermín Nicasio Chuquicondor Campos, quien se encontraba laborando cuando fue interceptado por dos sujetos que llegaron al lugar a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con la información policial, uno de los delincuentes descendió del vehículo y disparó directamente contra el trabajador. Tras el ataque, ambos escaparon con rumbo desconocido, mientras que el sexagenario falleció en la escena debido a los impactos de bala.

¿Qué dijo el dueño del negocio?

El propietario del establecimiento descartó que el asesinato estuviera relacionado con algún problema personal de la víctima. Según indicó, Chuquicondor Campos trabajaba desde hacía dos años en la llantería, no tenía familiares cercanos y tampoco había manifestado conflictos con otras personas.

El empresario sostuvo que el verdadero objetivo del atentado habría sido él, ya que desde hace un tiempo recibía amenazas de extorsión por parte de ciudadanos extranjeros que le exigían pagos de dinero. En ese contexto, consideró que los responsables aprovecharon un momento en el que se había ausentado del lugar para perpetrar el ataque.

Según relató, minutos antes del crimen había salido del establecimiento para realizar una compra y dejó al trabajador atendiendo el negocio.

“Yo estaba con él. Lo que pasa es que yo vengo con mi moto a recoger del mercado comida de chancho. Entonces le digo: ‘Te dejo un ratito y termina este trabajito por si me demoro’. Él estaba arrancando y en eso he sentido los disparos. He salido y estaba tirado”, indicó.

Investigación en curso

Tras el ataque, personal de Criminalística de la Policía Nacional y el fiscal de turno acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, se efectuó el levantamiento del cuerpo como parte del procedimiento establecido para este tipo de casos.

El propietario de la llantería solicitó que las autoridades identifiquen y capturen a los responsables del crimen. Además, expresó su preocupación por su seguridad al considerar que quienes perpetraron el ataque podrían volver a intentar atentar contra su vida.

Las investigaciones quedaron a cargo del Departamento de Investigación Criminal de Villa El Salvador, que buscará determinar las circunstancias del homicidio e identificar a los autores del ataque.