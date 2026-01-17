Agentes de la PNP irrumpieron la madrugada de este sábado en un búnker conocido como “El Pez Gordo”, ubicado en la avenida Central, sector 3 grupo 1 del distrito de Villa El Salvador. En el inmueble se estaba realizando una reunión clandestina con delincuentes que opusieron resistencia violenta cuando los efectivos policiales intentaron ingresar.

El operativo culminó con la intervención de 25 varones y 17 mujeres, todos de nacionalidad extranjera vinculados presuntamente al sicariato y cobro de cupos extorsivos. El general Francisco Vargas, brindó detalles sobre el despliegue y aseguró que detenidos cuentan con antecedentes.

“Se detectó una reunión clandestina donde estas personas, que al parecer eran de malvivir y procedencia extranjera, opusieron resistencia al personal policial”, precisó el jefe policial en Exitosa.

Entre el arsenal incautado destacan una granada activa, réplica de arma de fuego, silenciador, abundante munición de guerra, diversos celulares listos para peritaje y sustancias alucinógenas. Diez de los detenidos presentan antecedentes policiales por robo agravado, tráfico ilícito de drogas y violación sexual.

Segundo golpe policial en siete días

Todos los intervenidos, junto con el material decomisado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar las investigaciones. Este operativo representa el segundo búnker desarticulado en una semana, tras la intervención el pasado lunes en San Juan de Lurigancho donde se capturó a más de 50 personas en un inmueble con fachada de restaurante.

En el operativo pasado, la Policía también halló armas de fuego, drogas y evidencias digitales que vinculaban a los detenidos con el Tren de Aragua, incluyendo videos extorsivos con explosivos. La PNP intensifica así sus operativos contra organizaciones criminales extranjeras que operan búnkeres en Lima Metropolitana.