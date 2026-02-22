La mañana de este domingo, una adolescente de 13 años quedó herida tras ser atropellada por una motocicleta en la intersección de la Vía Expresa Sur y la avenida Surco, a la altura de un colegio ubicado en el distrito de Surco.

Según RPP, el hecho se registró cuando la adolescente intentaba cruzar la vía y fue embestida por una motocicleta que, de acuerdo con testigos, habría intentado pasar antes de que cambiara la luz del semáforo.

Luego del accidente, paramédicos de la Municipalidad de Surco le brindaron atención inmediata en el lugar y, posteriormente, fue trasladada por personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia a una clínica cercana.

De acuerdo con el reporte médico, la menor presenta una fractura y múltiples traumatismos.

Vecinos del sector advirtieron que esta vía constituye un peligro permanente debido a la alta velocidad con la que transitan los vehículos, en especial las motocicletas.

Asimismo, señalaron que en ese mismo punto ya se han reportado otros accidentes, por lo que solicitaron a las autoridades implementar medidas de seguridad para evitar nuevos hechos similares.

“Es una vía expresa y los carros vuelan. Te puedes cuidar del carro pero la moto es más rápida, y es lo que ha pasado hoy día. Eso es una prueba de todos los accidentes que van a venir. Es una preocupación para todos nosotros los vecinos, que día a día tenemos que arriesgar. Esto es una cosa mortal, que tenemos que arriesgar nuestra vida”, declaró un vecino a RPP.