Cinco meses después de su polémica inauguración, la Vía Expresa Sur finalmente comienza a recibir las estructuras peatonales que debieron formar parte del proyecto original. En horas de la madrugada de este martes, cuadrillas municipales arribaron a la calle Esteban Camere en Surco para instalar la primera de cuatro pasarelas provisionales que permitirán a los ciudadanos cruzar de manera segura esta concurrida arteria.

La decisión de proceder con estos trabajos llega después de meses de protestas vecinales, reportes de caos vehicular y, lo más grave, el fallecimiento de una persona que intentaba atravesar la vía en medio de la ausencia de cruces seguros.

Los equipos técnicos procedieron al ensamblaje de tres módulos fabricados en acero estructural, aprovechando las torres de soporte que ya habían sido colocadas semanas atrás en la zona.

Estructura de acéro fueron colocadas durante la madrugada de este martes.

La administración encabezada por Renzo Reggiardo busca con esta intervención mejorar las condiciones de accesibilidad para los residentes de Surco y distritos aledaños que cotidianamente deben cruzar esta vía de alta velocidad.

Una vía cuestionada desde su apertura

La historia de la Vía Expresa Sur enfrenta grandes cuestionamientos cuando fue habilitada al tránsito en septiembre de 2025 con la promesa de descongestionar el flujo vehicular hacia el sur de Lima.

Usuarios reportaron desde el primer día la ausencia crítica de señalización vertical y horizontal, iluminación nocturna insuficiente, y ante ello ninguna alternativa segura para que los peatones pudieran cruzar de un lado al otro sin arriesgar sus vidas entre vehículos que circulan a alta velocidad.

Lejos de solucionar problemas, la nueva vía generó otros. Las horas punta se transformaron en verdaderas pesadillas para conductores que esperaban una circulación fluida y encontraron embotellamientos monumentales causados precisamente por la infraestructura incompleta y la falta de alternativas viales complementarias.

Los reclamos se multiplicaron en redes sociales, medios de comunicación y oficinas municipales, tras el reciente accidente de tránsito que provocó la muerte de una adulta mayor quien intentaba cruzar la vía sin puente peatonal y fue arrollada por un vehículo.

Municipalidad de Surco responsabilizó de la tragedia a la comuna limeña y a EMAPE.

Plan de trabajo con cronograma definido

Mientras tanto, Lech Espinoza, quien dirige el área de Infraestructura de Emape, explicó que una vez finalizado el montaje de la primera pasarela, se implementarán elementos complementarios indispensables: señalización vial, demarcación de cruces peatonales tipo cebra y construcción de veredas laterales que garanticen el desplazamiento cómodo y seguro de las personas.

Este mismo proceso se replicará en las tres ubicaciones restantes donde se levantarán las pasarelas temporales que completan el proyecto de accesibilidad peatonal.

En la calle Esteban Camere ya se ensamblan las estructuras metálicas, mientras que en la calle Doña Elsa se están realizando las excavaciones para preparar el terreno que recibirá la segunda pasarela. Los trabajos de movimiento de tierra son el paso previo al armado de las plataformas de cimentación que soportarán el peso de la estructura peatonal.

Operaciones similares se desarrollan en el jirón García García y la calle Los Vicus, donde también se prepara el terreno para instalar cruces elevados que permitan el tránsito seguro de personas sobre el flujo vehicular de la vía expresa.