El jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general PNP Víctor Revoredo, realizó una evaluación de la gestión del general Óscar Arriola al frente de la Comandancia General de la Policía Nacional. Según consideró, durante ese periodo se obtuvieron resultados en las acciones contra organizaciones dedicadas a delitos como la extorsión y el sicariato.

“Para mi (es un buen balance general), por su puesto. Aprobado”, expresó.

En declaraciones a la prensa, Revoredo señaló que el trabajo policial de Arriola permitió concretar intervenciones y capturas relacionadas con grupos criminales en distintas zonas del país. Ademas destacó su liderazgo durante el periodo en que estuvo al mando de la institución.

El jefe de la Dirincri sostuvo que las unidades especializadas de la Policía participaron en operaciones dirigidas contra bandas vinculadas con la extorsión y el sicariato. Entre los resultados mencionados se encuentran capturas relacionadas con los ataques que provocaron la muerte de 70 transportistas.

Revoredo también indicó que la institución continuará desarrollando acciones contra las organizaciones criminales en diferentes regiones. Según explicó, la línea de trabajo policial se mantendrá durante el actual periodo.

¿Cuál es el avance de las investigaciones en Trujillo?

En otro momento, el general también fue consultado por las investigaciones relacionadas con el secuestro de un empresario minero y el homicidio de cuatro personas ocurrido en Trujillo. Ante ello, respaldó la actuación de los peritos policiales que participan en las diligencias del caso.

El jefe de la Dirincri sostuvo que las intervenciones realizadas se desarrollaron respetando las garantías del debido proceso y las disposiciones establecidas en los protocolos legales. Asimismo, señaló que las pesquisas continúan con el objetivo de determinar la responsabilidad penal de cada uno de los presuntos implicados.

Revoredo informó que, al cumplirse el decimoquinto día del plazo de detención preliminar, la Policía presentará ante el Poder Judicial el informe pericial elaborado sobre el caso. El documento reunirá los resultados de los análisis técnicos y científicos realizados durante las investigaciones.