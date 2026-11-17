Dos adolescentes de 16 años fallecieron ahogados y un menor de 15 años permanece desaparecido tras ingresar al mar en la playa Llanavilla, ubicada en el distrito de Villa El Salvador. Según informó América Noticias, los tres jóvenes acudieron al balneario durante una jornada en la que no asistieron a clases.

De acuerdo con el reporte, los menores salieron de sus viviendas para dirigirse a la playa. La madre de uno de ellos señaló que su hijo acudió junto con amigos del vecindario sin contar con su autorización.

Cuando ingresaron al agua, en la orilla ondeaba una bandera roja que advertía sobre las condiciones peligrosas del mar y prohibía el ingreso de bañistas. Pese a esta señal de prevención, los adolescentes se metieron al mar y fueron sorprendidos por la fuerza de la corriente.

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Al percatarse de que los jóvenes tenían dificultades para mantenerse a flote, 2 pescadores artesanales ingresaron al mar para intentar auxiliarlos. Sin embargo, las condiciones del oleaje dificultaron las labores de rescate. El incidente terminó con la muerte de los 2 adolescentes de 16 años, mientras que el tercer menor fue reportado como desaparecido.

Policía desplegó operativo para encontrar al adolescente desaparecido

Tras la emergencia, efectivos de la Policía Nacional iniciaron un operativo de búsqueda para localizar al menor de 15 años. Las labores incluyeron el despliegue de un helicóptero y motos acuáticas para rastrear la zona costera por aire y mar.

El operativo se extendió hasta el anochecer. Debido a la falta de visibilidad, los agentes comunicaron a los familiares la suspensión temporal de las labores y señalaron que la búsqueda se reanudaría al día siguiente.

Mientras tanto, los familiares permanecen a la espera de que los equipos de rescate continúen con las operaciones para encontrar al adolescente desaparecido.