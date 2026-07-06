Un hombre fue encontrado atado de manos y pies al lado de una mototaxi en una vía pública del distrito de Villa El Salvador. El hallazgo ocurrió en la intersección de la avenida Central con la avenida Perú y movilizó a personal de Serenazgo y de la Policía Nacional, que inició las investigaciones para determinar cómo ocurrieron los hechos.

De acuerdo con el reporte de RPP, al momento de ser ubicado, el ciudadano permanecía inconsciente sobre el pavimento. Tras recibir los primeros auxilios, fue trasladado a un establecimiento de salud, mientras las autoridades comenzaron las diligencias para establecer si fue víctima de un delito.

Según el personal de Serenazgo de Villa El Salvador, el hombre fue encontrado tendido en el suelo y sin reacción. Ante esa situación, los agentes solicitaron apoyo y lo trasladaron al área de emergencias del Hospital de Villa El Salvador para que recibiera atención médica.

Hasta el momento, la identidad del ciudadano no ha sido confirmada. Las autoridades únicamente informaron que vestía un polo de color rojo y que fue encontrado junto a una mototaxi de color azul y blanco.

Investigación en curso

Las investigaciones quedaron a cargo de la comisaría de Villa El Salvador. Los agentes buscan determinar si el hombre fue víctima de un robo, un secuestro u otro hecho delictivo ocurrido durante las últimas horas.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores es que el ciudadano podría dedicarse al servicio de mototaxi debido a que fue hallado en un sector donde este medio de transporte tiene una presencia constante.

Sin embargo, las autoridades señalaron que esa información aún no ha sido confirmada. La investigación continuará hasta establecer la identidad del afectado y su posible relación con el vehículo encontrado en la escena.

Luego de recibir atención médica, el hombre quedó en condiciones de responder a las preguntas de los investigadores. Su testimonio será tomado en cuenta para esclarecer las circunstancias en las que terminó atado y abandonado en la vía pública.