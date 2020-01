Dos integrantes de una banda criminal de extorsionadores, identificados como Jhon Percy Huarán Capando (24) y Jefferson Javier Bellido Omonte (21), presuntamente asesinaron a un joven llamado Luis Enrique Millares Martínez (23), quien acababa de jugar en un campeonato de fútbol, porque su madre se había negado a pagar cupos. El hecho ocurrió en el distrito de Villa El Salvador.

“Tengo un negocio en la esquina, tengo un restaurante que funciona hasta la 01:00 a.m., me mandó a cobrar cupos, me mandó a que le pagara por tener el negocio ahí. Mis hijos, son varones todos, tocaron la puerta y les dijeron que no iban a hacer lo que les daba la gana”, dijo en América Noticias la progenitora, intentado no quebrarse por la pérdida de su hijo.

Mujer se negó a pagar cupo y extorsionadores mataron a su hijo 20/01/2020

La banda de extorsionadores estaría formada por más de 10 personas y se dedican a sembrar el terror entre los emprendedores de la zona.

“Nos habían amenazado hace tiempo, son un grupo conformado por algo de 10 personas. Los demás agraviados están allá, dijeron que iban a venir a asentar la denuncia, porque tienen las cabezas rotas”, dijo la madre.

La Policía logró capturar a Huarán Capando y Bellido Omonte y fueron trasladados a la Depincri de Villa El Salvador.

“Implementamos el Plan Cerco con la finalidad de ayudar porque nos daban características de las personas y del vehículo empleado”, detalló el comisario del distrito, comandante Juan Carlos Porras.

Videos relacionados

Villa El Salvador: reportan incendio en criadero de chanchos | VIDEO

Villa El Salvador: delincuente abatido al interior de un chifa (17/01/2020)

Hombre agrede a su expareja en Villa El Salvador