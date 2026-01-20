Un aparatoso accidente vehicular dejó cuatro personas lesionadas en la intersección de la avenida Brasil con el jirón Centenario. El choque fue registrado a solo pasos de la residencia del mandatario José Jerí, en la zona limítrofe entre Jesús María y Breña durante las madrugada de este martes.

Según las autoridades, el impacto ocurrió cuando un automóvil amarillo que circulaba por Brasil con rumbo a Plaza Bolognesi colisionó brutalmente contra un vehículo blanco que atravesaba la intersección desde el jirón Centenario. Testigos reportaron la coalisión momentos después de la medianoche, movilizando de inmediato cuatro compañías del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para labores de rescate y atención médica primaria en el lugar.​

Víctimas

La mayoría de los heridos viajaban en el automóvil amarillo al momento del choque, siendo evacuados de urgencia a un centro médico cercano donde lograron ser estabilizados. De acuerdo con el reporte institucional de los bomberos, las lesiones no comprometieron la vida de los ocupantes, aunque requirieron asistencia inmediata por el nivel de violencia del impacto que deformó severamente ambas unidades.​

El conductor del vehículo blanco declaró ante la prensa que esperaba la luz verde en el semáforo cuando fue embestido por el auto amarillo que no frenó pese a su presencia.

“Viene en velocidad y por el costado me agarra. Eran como cuatro ocupantes y han estado en estado de ebriedad”, aseguró el chofer afectado.​

La avenida Brasil permaneció bloqueada varias horas hasta que grúas municipales removieron los vehículos siniestrados, generando congestión matutina en una de las arterias clave del tránsito limeño. La Policía Nacional continúa las investigaciones para determinar responsabilidades definitivas mediante pericias técnicas y dosaje etílico a los conductores involucrados en este aparatoso accidente registrado a escasos metros de la vivienda del jefe de Estado.