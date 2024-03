El auto de Vitteroi Ponce fue quemado y, si en un principio se pensó que se trataría de extorsiones, el caso ha dado un giro inesperado, pues la popular tiktoker ahora acusa a la pareja de un exsaliente como la responsable.

En una entrevista con La República, Vitteri Ponce señaló directamente a la pareja de su exsaliente como responsable de quemar su vehículo. Además, aseguró que esta persona estaría amenazándola y la responsabiliza si es que algo le llegara a pasar a ella o a su entorno cercano.

“ Si a mí me llega a pasar algo o algunos de mis familiares o algunas de las personas cercanas les llega a pasar algo, yo culpo a Jimmy Jordan Genegroso Riveros y a Antoanette Vargas Morocho ”, denunció.

Como se recuerda, la madrugada del último jueves el auto de la tiktoker de ‘Exponiendo infieles’ fue quemado. La influencer ha pedidos a la Policía Nacional del Perú garantías para su vida ya que las amenazas que recibe no son solo a su auto, sino contra su integridad.

Según sus declaraciones, la motivación detrás del ataque sería el odio y el rencor, especialmente porque la persona en cuestión conocería su fuente de trabajo y actuaría en consecuencia. “ Lo que creo es que ella está actuando por cólera, odio, porque sabe cuál es mi fuente de trabajo ”, explicó para La República.

“ No quiero que quede en una denuncia (…). Yo sospecho de estas dos personas (...). Hoy volví a recibir una amenaza más directa de que ella no quería atentar contra algo, sino contra mí ”, agregó.

Vitteri Ponce descara extorsión del ‘Tren de Aragua’

Por otro lado, la tiktoker descartó que este recibiendo amenazas de la organización criminal el ‘Tren de Aragua’, y afirmó que los audios que recibió después de hacer pública su denuncia serían parte de las amenazas provenientes de la pareja de su exsaliente.

“ Lo único que hicieron es enviarme audios y a un mejor amigo amenazándonos, porque yo tengo un pequeño negocio de comida. O sea, lo que trataron de hacer es desviar este tema y hacerlo ver como extorsión cuando no es una extorsión porque yo no he recibido ninguna amenaza, no me han pedido dinero, nada ”, finalizó.





