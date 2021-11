La Subgerente de Zoología del Parque de Las Leyendas, Giovanna Yépez Grande, dio detalles desconocidos sobre el estado de salud en que se recibió al zorro andino “Run Run”, quien fue capturado el lunes por el Departamento de Fauna Silvestre de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú, con apoyo de Serfor.

Yépez precisó que “Run Run” llegó ayer a las 10:30 de la noche en un estado de recuperación tras haber sido anestesiado para su captura. “Nosotros lo dejamos despierto. Primero se verá su progreso como conducta, como zorro, entendamos que su medioambiente ha cambiado”, indicó.

Agregó que primero se asegurarán de que el zorro “Run Run” esté tranquilo para luego programar un control sanitario, donde se le tomará muestras sanguíneas, análisis de salud (funcionamiento renal y hepático) y se le descartará enfermedades que “puede estar portando al estar en tanta relación íntima con animales domésticos”.

Zorro andino está descansando y en cuarentena. (Foto: MML)

“Nosotros no vamos a sacar ni juntar a Run Run con otra especie por la etapa de cuarentena (30 días); ayer lo pesamos y está en 7,400 kg. No se le ve delgado pero no está en una condición corporal óptima para un animal(...) Como parque haremos una exhibición de acorde a la necesidad de la especie”, comentó.

Se informó que el Parque de Las Leyendas, en su colección de fauna silvestre, tiene otros dos ejemplares de zorro andino (de 10 y 3 años) y por ende cuenta con experiencia con estas especies. Respecto a la alimentación de “Run Run”, se le proveerá carnes rojas, blancas y un poco de frutas.

Sobre la probable interacción de “Run Run” con los otros dos zorros andino del parque, Yépez precisó que de momento no pueden juntarlos. “Entendamos que toda fauna silvestre que viene del tráfico, tiene un problema conductual. Yo no puedo liberarlo o juntarlo sin antes hacer un trabajo de cercanía o manejo de olores”, dijo.

Giovanna Yépez hizo un hincapié y también comentó que el “70% de todos los animales silvestres del parque son rescatados del tráfico, abandono, mascotismo, entre otros”; además, actualmente la colección del parque es de 1.270 individuos.

