El rector de la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM), Hugo Rubén Marca Maquera, sostuvo una reunión de trabajo con el diputado Nery Fernández Nina, con el propósito de presentar la situación actual de la institución y articular acciones que permitan fortalecer la calidad de la educación superior pública, la investigación y la ejecución de inversiones.

Durante el encuentro, el rector informó sobre el crecimiento sostenido de la UNAM, que actualmente cuenta con más de 3,500 estudiantes distribuidos en 11 escuelas profesionales. Asimismo, señaló que la institución dispone de 126 docentes ordinarios, cantidad insuficiente para atender la creciente demanda académica, por lo que solicitó apoyo para gestionar mayores recursos destinados a la contratación y ampliación de plazas docentes.

Reducción de presupuesto

La autoridad universitaria también expresó su preocupación por la reducción de aproximadamente dos millones de soles, situación que afecta la adecuada prestación de los servicios educativos. En ese sentido, planteó la necesidad de incrementar la asignación de recursos ordinarios para financiar la contratación docente, el mantenimiento, el transporte universitario, el funcionamiento del comedor, el equipamiento de laboratorios y la construcción de nueva infraestructura.

Otro de los temas abordados fue la necesidad de agilizar los procedimientos de inversión pública. El rector propuso evaluar la descentralización de las funciones de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del sector Educación, a fin de reducir las barreras administrativas que retrasan la aprobación de expedientes y la ejecución de proyectos en las universidades públicas.

Flexibilizar uso del canon minero

Por su parte, el vicerrector de Investigación de la UNAM, Dr. Jhony Mayta Hancco, presentó ocho iniciativas legislativas orientadas a fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación. Entre ellas destacó la flexibilización del uso del canon universitario para financiar gastos esenciales de investigación, como la contratación de investigadores, adquisición de insumos, becas y mantenimiento de laboratorios, bajo mecanismos adecuados de control y rendición de cuentas.

Asimismo, propuso la creación de un fondo regional concursable de ciencia, tecnología e innovación, cofinanciado con recursos del canon minero y destinado a proyectos multianuales vinculados con las prioridades de Moquegua, como el aprovechamiento sostenible del cobre, la gestión del agua, la agroexportación y el desarrollo de la cadena productiva de camélidos sudamericanos.

Canalizará las necesidades de la UNAM

Por su parte, el diputado Mag. Nery Fernández Nina manifestó su disposición para canalizar las necesidades y propuestas presentadas por la UNAM ante las comisiones correspondientes del Congreso de la República y las entidades del Poder Ejecutivo. Asimismo, expresó su voluntad de acompañar las iniciativas orientadas a mejorar la educación universitaria, la investigación científica y el desarrollo tecnológico de Moquegua.

En la reunión participaron el vicerrector académico, Alejandro Manuel Ecos Espino; el vicerrector de Investigación, Jhony Mayta Hancco; el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Pedro Jesús Maquera Luque; el representante de la Facultad de Ingenierías, Mario Román Flores Roque; el coordinador decano de la Facultad de Derecho, Javier Flores Arocutipa; y funcionarios de la UNAM.