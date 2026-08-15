La Contraloría General de la República advirtió que siete entidades públicas de la región Moquegua registran un avance crítico en el gasto para reducir la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, lo que pone en riesgo a cerca de 200,000 habitantes que podrían ser afectados por los impactos del Fenómeno El Niño 2026-2027.

A través de Informes de Orientación de Oficio se señala que esta lentitud en el gasto ocurre a pesar de haber transcurrido más de la mitad del tiempo establecido en el Decreto Supremo N° 097-2026-PCM, el cual declaró el Estado de Emergencia por peligro inminente ante intensas precipitaciones pluviales y el Fenómeno El Niño por un plazo de 60 días.

Entidades que incumplen

La falta de implementación oportuna de medidas de prevención y reducción de riesgos compromete la seguridad física de la población; por ejemplo en la provincia de Mariscal Nieto se encuentran en riesgo 102,038 pobladores, mientras que en el distrito de San Antonio la cifra asciende a 30,529 personas.

Los informes concluyen que esta situación limita el cumplimiento de metas y objetivos previstos para proteger a la comunidad ante desastres de origen hidrometeorológico. Hasta el 31 de julio de 2026, las entidades solo gastaron lo siguiente: Municipio Distrital de Quinistaquillas: 12,0%; Puquina: 20,9%; San Antonio: 21,0%; San Cristóbal: 23,4%; Gobierno Regional Moquegua: 24,3%; Torata: 34,3% y la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto: 37,3%.

Lentitud pese a facilidades

La lentitud en el despliegue de estos recursos es especialmente grave dado que el marco legal vigente como la Ley N° 32732 y la Ley N° 32513 otorga facilidades presupuestarias y procedimientos excepcionales para ejecutar intervenciones de mitigación con rapidez.

El incumplimiento de estas metas preventivas disminuye la capacidad de respuesta institucional y expone directamente la integridad de miles de ciudadanos moqueguanos.