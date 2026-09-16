César Felipe Tello Iguchi, Jhon Erik Coello Zapata, John Christian Ninapaytan Tello y Demetrio Sedano Clemente, fueron internados en el penal de Samegua, con mandato de prisión preventiva solicitado por el Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Nieto.

Los varones fueron intervenidos por la Policía el 24 de agosto en la carretera Binacional – Desaguadero, cuando iban a bordo de dos vehículos, una camioneta y una minivan, unidad en la cual se encontró 331.865 kilogramos de clorhidrato de cocaína en paquetes tipo ladrillo camuflados en diferentes compartimientos.

Actuación coordinada

Durante la audiencia de prisión preventiva el representante del Ministerio Público Jose Luis Ortiz Vargas, fiscal adjunto provincial, señaló que existiría una actuación coordinada entre los detenidos, mientras en una unidad se transportaba la droga, el otro vehículo tenía la función de vigilancia durante el recorrido.

Tras la audiencia el Poder Judicial declaró fundado el requerimiento fiscal y dispuso nueve meses de prisión preventiva para los cuatro, mientras continúan las diligencias destinadas a esclarecer completamente la participación de cada uno y determinar si existen otros elementos vinculados al traslado de la droga.