Un niño de 3 años y una bebé de un mes de nacida, fueron encontrados sin vida dentro de una vivienda ubicada en el sector Alto Chiribaya, en Ilo, región Moquegua. En el mismo inmueble también fue hallada la madre de los menores, quien fue trasladada de emergencia a un hospital luego de ser encontrada en estado de inconsciencia.

Según el reporte de Latina Noticias, el hallazgo ocurrió cuando una vecina ingresó a la habitación y encontró a los dos menores sin signos vitales. La mujer alertó a la Policía Nacional y posteriormente llegaron al lugar los servicios de emergencia para atender a la progenitora.

De acuerdo con el relato de la vecina, la madre todavía se encontraba consciente cuando fue auxiliada inicialmente y habría indicado que había ingerido una sustancia tóxica. Posteriormente, personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) la trasladó a un establecimiento de salud para recibir atención.

La testigo explicó que pudo conversar con la mujer antes de que fuera llevada al hospital y relató lo que esta le habría manifestado sobre su estado. La vecina recordó ese momento con la siguiente declaración.

“Ella dijo: ‘Ingerí veneno’, estaba hablando y vomitando”, relató.

La mujer también relató que, a primera vista, los menores parecían estar dormidos sobre la cama. Sin embargo, al acercarse, advirtió que tenían la boca seca, lo que le hizo notar que algo no estaba bien.

@latinanoticias Un niño de apenas 3 años y su hermanita de un mes de nacida fueron encontrados sin vida dentro de una vivienda del sector Alto Chiribaya, en Ilo. Una vecina ingresó al inmueble y encontró a los pequeños sobre una cama. En el lugar también se encontraba la madre, quien, según el testimonio de la mujer, habría manifestado que había ingerido veneno. La Policía llegó hasta la vivienda y realizó las diligencias correspondientes. Los cuerpos de los menores fueron trasladados a la morgue, mientras se investigan las circunstancias de esta tragedia. ♬ sonido original - Latina Noticias





Fiscalía investiga el caso

Tras conocerse el hecho, efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público acudieron a la vivienda para realizar las diligencias correspondientes. El inmueble fue acordonado mientras se desarrollaban las primeras actuaciones y se recogían elementos que puedan ayudar a esclarecer lo ocurrido.

Los cuerpos del niño y la bebé fueron posteriormente trasladados a la morgue para continuar con los procedimientos establecidos. La Fiscalía mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias en las que murieron los menores y establecer qué ocurrió dentro de la vivienda.