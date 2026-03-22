Una postulante fue intervenida por la Policía Nacional del Perú cuando intentaba ingresar con dispositivos electrónicos ocultos en su vestimenta para dar el examen de admisión ordinario 2026 – I, canal correspondiente a la Escuela Profesional de Medicina de la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM).

El lamentable hecho fue puesto de conocimiento de la Fiscalía Penal de turno del Ministerio Público para hacerse cargo de las investigaciones correspondientes, conforme a la normativa vigente que resguarda la integridad de los procesos académicos.

Camuflados en la ropa

De acuerdo con el acta de intervención los dispositivos fueron hallados camuflados en la vestimenta de la postulante. La situación fue controlada de manera oportuna, sin afectar el normal desarrollo del ingreso de los demás postulantes y su posterior evaluación.

El rector de la UNAM, Hugo Marca Maquera, anunció que para hoy se reforzarán las medidas de seguridad durante la jornada correspondiente a los canales B y C, en las áreas de ingenierías y ciencias sociales, en las sedes de Moquegua e Ilo.

Refuerzan medidas

Por su parte, el director de Admisión de la UNAM, José Valeriano Zapana, destacó que la universidad ha implementado rigurosos mecanismos de seguridad en sus procesos de admisión, que incluyen el control de acceso mediante identificación, revisión detallada de pertenencias, así como el uso de detectores de metales y dispositivos electrónicos.

El rector de la UNAM anunció que para el examen de admisión de hoy domingo se extremarán medidas de seguridad durante toda la jornada.