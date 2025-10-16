Transportistas dedicados al servicio de colectivo entre las regiones de Moquegua y Puno protagonizaron una gresca en un local de la Avenida Ejército de la ciudad de Moquegua debido a una cuestión de competencia de pasajeros y tras el surgimiento de un nuevo servicio.

A través de un video en redes sociales se difundieron las agresiones físicas. Agentes de serenazgo y la Policía tuvieron que acudir a la Urbanización La Victoria, para evitar un enfrentamiento entre el grupo de transportistas de minivan y los que prestan el servicio en auto.

Servicio a poblados de Carumas

Iván Ramos, uno de los agraviados y trabajador de colectivo en auto, indicó que recientemente se abrió el servicio en automóvilcon la ruta Moquegua – Puno, pero también brindan servicio a los poblados de Titire, Chilota y otras comunidades de Carumas, que colindan con la región altiplánica.

Esta situación habría generado celos en el grupo de minivans, debido a que el servicio en auto disminuye el costo de pasaje y hay menos demora para partir al destino. Al respecto, Ramos señaló que las minivans se acostumbraron a cobrar pasajes de S/ 40 a S/ 60 según la temporada del año, lo que les motivó a ofrecer precios de hasta 50% menos.

Enfrentamientos en Puno

Asimismo denunció que hace días en la ciudad de Puno también hubo enfrentamientos con piedras y palos en las calles, debido a la apertura de una nueva oficina que instalaron. No obstante reconoció que ambos grupos de transportistas laboran en la informalidad.