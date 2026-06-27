Una comitiva de autoridades de Moquegua conformada por dirigentes sociales, alcaldes y funcionarios del Gobierno Regional, arribaron a Palacio de Gobierno para pedir al presidente José María Balcázar, la no promulgación autógrafa del Proyecto de Ley 11658/2024-PE, que afecta parte del territorio de la región.

Tras una breve reunión, las autoridades informaron que todavía el proyecto de ley aprobado por el Congreso no fue remitido oficialmente al Ejecutivo y que el presidente se comprometió a revisarlo en los próximos días para decidir si lo firma o no, previo aviso a la comitiva interesada.

Presidente indicó no tener culpa

Según el alcalde distrital de San Antonio, Santos Villegas, el presidente indicó no tener culpa de la ley aprobada por el legislativo, pero que tiene en cuenta la posición de Moquegua frente al proyecto, además de entender el interés económico que existe por los recursos de canon minero en Toquepala.

A su turno el congresista Víctor Cutipa Cama, consideró que el mandatario sí tiene intención de darle la razón a Moquegua. Por su parte la gobernadora Gilia Gutiérrez, dijo que confía en el mensaje de Balcázar porque apuesta por el dialogo entre Tacna y Moquegua para determinar límites.

Continuarán con reuniones

Gutiérrez calificó de error la ley porque carece de sustento técnico y cercena territorio. No obstante, dijo no oponerse al desarrollo de Tacna y acepta el impulso de proyectos de orden territorial, pero sin la afectación a regiones vecinas. “Queremos que la norma sea observada y devuelto al Congreso”, acotó.

Al término de la reunión con el mandatario, la delegación de autoridades, indicaron continuar las reuniones con funcionarios del Congreso de la República y la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM) a fin de dar celeridad a sus demandas.

Finalmente José María Balcázar anunció la realización de una mesa de con autoridades de Moquegua para abordar la controversia generada por la Ley N.° 11658.