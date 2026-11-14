Una tragedia enluta al distrito de Marcona, en la provincia de Nasca, luego de que una miniván que trasladaba a docentes de la I. E. Almirante Miguel Grau protagonizara un violento accidente de tránsito al chocar contra un automóvil en las inmediaciones del peaje de esta jurisdicción. El siniestro, registrado aproximadamente a la 1:40 de la tarde de ayer, dejó dos muertos y heridos.

Muertes violentas

De acuerdo con la información preliminar, las unidades involucradas fueron una miniván Hyundai de color gris oscuro, con placa de rodaje C6W-329, y un automóvil Kia Cerato de color plata, de matrícula V1N-244. Producto de la fuerza del impacto, ambos vehículos terminaron con importantes daños materiales, mientras que el automóvil quedó destrozado a un costado de la vía.

Entre las heridas se encuentran docentes del colegio Almirante Miguel Grau. Dos de las profesoras heridas fueron identificadas como Giovana Zevallos Hernández y Juanita Hernández Pacheco. Tras el accidente, hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo General de Bomberos, una ambulancia de EsSalud y personal de Serenazgo, cuyos integrantes participaron en las labores de atención y apoyo a los heridos.

La tragedia también golpeó directamente a la familia de uno de los trabajadores del colegio. A través de un comunicado, la comunidad educativa Almirante Miguel Grau expresó sus condolencias por el fallecimiento de Emilia Aguado viuda de Hernández, madre del profesor Luis Hernández Aguado, quien perdió la vida en circunstancias relacionadas con este lamentable accidente.

“Acompañamos con profundo pesar a nuestro estimado colega y profesor Luis Hernández Aguado, y a toda la familia Hernández Aguado, en este difícil momento de dolor”, señala parte del pronunciamiento.

La otra víctima mortal fue identificado como Rogger Changa García, trabajador de una empresa minera de la zona.

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