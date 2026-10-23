Un triple choque se registró la noche del 21 de octubre en la carretera Panamericana Sur, a la altura del kilómetro 410, cerca del Mirador de las Líneas de Nasca, en la provincia de Nasca, región Ica. El accidente involucró a tres vehículos y ocasionó daños materiales de consideración.

Severo siniestro

Según la información preliminar, en el siniestro participaron un tráiler, una cúster de color blanco y una camioneta Toyota Hilux. Por causas que aún no han sido esclarecidas, las tres unidades colisionaron en este tramo de la vía nacional.

Producto del fuerte impacto, la camioneta Toyota Hilux quedó con la parte delantera destrozada. La cúster blanca también presentó daños considerables en su estructura frontal, mientras que el tráiler sufrió desperfectos y daños como consecuencia del choque.

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