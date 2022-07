Los obreros del sindicato de Construcción Civil realizaron un plantón ayer en los talleres de la Municipalidad distrital de Paucarpata por el despido de más de 200 compañeros ante la paralización de tres obras y exigen la renuncia del gerente de Desarrollo Urbano, Carlos Cerpa, por incumplimiento de un convenio.

El secretario del gremio de Construcción Civil, Lugue Espinoza, manifestó que hay siete obras en Paucarpata, de los cuales cuatro son por administración directa y tres por contrata en el que no se les permite el ingreso de los trabajadores según por los derechos laborales que deberían acatar las empresas.

“Tenemos un convenio con la municipalidad de Paucarpata firmado casi el año pasado y hasta la fecha ese convenio no cumple ni siquiera el 1%. Un convenio de una participación laboral, de puestos de trabajo de un 30% en todas sus obras la municipalidad no quiere cumplir porque en la mayoría de sus obras no paga de acuerdo a ley”, dijo Lugue Espinoza.

Proyecto. La obra de transitabilidad peatonal y vehicular en el sector del Cayro, Nueva Alborada y cerrito Huacsapata, son los proyectos paralizados que colmó la paciencia de los trabajadores , pues sería la cuarta vez que realizan el reclamo y no hay solución.

Asimismo advirtieron que si el gerente de desarrollo urbano no llega a escucharlos, ellos convocaran a un paro regional y posiblemente llegarían hasta colocar una denuncia contra el funcionario por incumplimiento.

“Esperamos no llegar a esos extremos”, agregó.