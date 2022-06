El padre de la menor, Luis Apaza, indicó que debido a la gravedad de sus lesiones, los médicos del hospital Honorio Delgado han decidido inducirla al coma puesto que se encuentra entubada.

“A mi no me han dado dinero, yo ya llevo gastando más de mil soles, me da pena que los representantes de la empresa de esa antena digan que se están haciendo a cargo cuando no es así”, dijo el papá de la pequeña en las afueras del área de Emergencia del hospital Honorio Delgado.

ACCIDENTE

Según su declaración, la menor tiene una fractura en la pelvis, otra en el tobillo, además de una fisura en la cabeza. “Mi hija está en Traumashock, luego la pasaron a UCI, su estado es crítico”, agregó.

En el lugar, los agentes de la comisaría de José Luis Bustamante y Rivero realizaron la constatación policial, allí un representante de la empresa ATP dijo que están corriendo con todos los gastos de los cuatro heridos que dejó el accidente.

Además, la Policía intervino a tres trabajadores para que den su declaración de lo ocurrido.

