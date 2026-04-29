Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo celebraron el primer cumpleaños de sus mellizos Valentina y Doménico en una reunión realizada hace unos días junto a sus familiares y amistades cercanas.

“Ha sido una celebración que nos emociona al mil por ciento porque mis pequeños acaban de cumplir su primer año y veo que cada día crecen sanos y felices”, comentó Mauricio Diez Canseco.

Luego continuó con: “Nos hemos juntado gran parte de la familia y las amistades cercanas para compartir una linda tarde” .

Durante la fiesta, el empresario estuvo acompañado por sus hijos Camila, Mauricio, Franco y Franchesco.

También asistió Dailyn junto a sus hermanas Daynelis y Dayrelis, quienes son madrinas de los menores.

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