Mauricio Diez Canseco y Dailyn Curbelo celebraron el primer cumpleaños de sus mellizos Valentina y Doménico en una reunión realizada hace unos días junto a sus familiares y amistades cercanas.
“Ha sido una celebración que nos emociona al mil por ciento porque mis pequeños acaban de cumplir su primer año y veo que cada día crecen sanos y felices”, comentó Mauricio Diez Canseco.
Luego continuó con: “Nos hemos juntado gran parte de la familia y las amistades cercanas para compartir una linda tarde”.
Durante la fiesta, el empresario estuvo acompañado por sus hijos Camila, Mauricio, Franco y Franchesco.
También asistió Dailyn junto a sus hermanas Daynelis y Dayrelis, quienes son madrinas de los menores.
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