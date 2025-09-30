Más de 200 padres de familia de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión partieron ayer, desde Cerro de Pasco hacia Lima, en defensa del derecho a la salud de miles de estudiantes afectados por la contaminación de la laguna Patarcocha.

Exigen a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Congreso de la República, la derogatoria de la Ley 30653 que declara de interés nacional y necesidad pública la recuperación, conservación y protección de la laguna Patarcocha.

Desde hace 40 años, el desagüe de siete colectores desemboca en la laguna, generando año tras año, olores nauseabundos que afecta la salud de los estudiantes, quienes presentan dolores de cabeza, náuseas, infecciones estomacales y mareos.

Desde el 2023, exigieron al Gobierno Regional de Pasco una solución definitiva; pero no obtuvieron respuesta. Este año, solo vertieron hipoclorito de calcio para reducir los olores fétidos, sin embargo no es suficiente.

El presidente de la Apafa, Alejandro Ramos Yauri, indicó que al no encontrar una solución por parte de las autoridades de Pasco, los padres se vieron obligados a emprender una marcha de sacrificio.

Los padres partieron desde el colegio ubicado en el distrito de Chaupimarca hacia la Carretera Central.

La Coordinadora Nacional de Padres y Apafas del Perú, esperará en la ciudad de Lima para marchar hacia el Ministerio de Educación.