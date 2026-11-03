Un incendio forestal de gran magnitud afectó extensas áreas de vegetación en el sector de Yangál, ubicado en el distrito de Yanahuanca, provincia de Daniel Alcides Carrión, región Pasco.

Las llamas se extendieron por diferentes sectores de la zona, consumiendo la cobertura vegetal y dejando amplias superficies de terreno reducidas a cenizas.

La emergencia generó preocupación entre los pobladores debido a los daños ocasionados al entorno natural y al riesgo de que el fuego continúe propagándose hacia otras áreas.

El siniestro también pone en peligro la flora y fauna del lugar, debido a la destrucción de los espacios naturales que sirven de hábitat para diversas especies.

Hasta el momento, no se ha precisado la cantidad de hectáreas afectadas ni las causas que originaron el incendio. Ante esta situación, se requiere la intervención de las autoridades competentes para evaluar los daños, verificar el estado de la emergencia y adoptar medidas que eviten una mayor afectación ambiental.